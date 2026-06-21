Malta, domande di asilo ai minimi da oltre un decennio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato nel 2025 il numero più basso di richieste di asilo da oltre dieci anni. L’Agenzia per la protezione internazionale ha ricevuto lo scorso anno 545 domande d’asilo, il 22,3% in meno rispetto al 2024 e il quinto calo annuale consecutivo. Alla fine di dicembre risultavano pendenti 1.415 casi tra prima istanza e appello, con una diminuzione del 5,5% rispetto all’anno precedente. Nel corso del 2025 sette sbarchi hanno portato a Malta 246 persone, il 3,4% in più rispetto al 2024. I cittadini del Bangladesh hanno rappresentato la maggioranza degli arrivi, mentre i siriani hanno costituito il 22,9% di tutti i richiedenti asilo, risultando il gruppo nazionale più numeroso. Il tasso di riconoscimento delle domande in prima istanza si è attestato al 40%, il tredicesimo più basso tra i Paesi dell’Unione europea.

Dei 188 ricorsi esaminati dal Tribunale per i ricorsi in materia di protezione internazionale, il 95,7% è stato respinto, uno dei più bassi tassi di accoglimento degli appelli nel blocco comunitario. Nel corso dell’anno, 36 persone sono state ricollocate in altri Stati membri dell’Ue, due sono state reinsediate al di fuori dell’Unione e 23 sono rientrate nei Paesi d’origine attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).