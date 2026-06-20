SANTO DOMINGO (REP.DOMINICANA) (ITALPRESS) – Tragedia a Santo Domingo. Una turista italiana di 46 anni è morta per aver inalato monossido di carbonio durante un maxi incendio che ha distrutto un resort di Bayahibe. La donna, per fuggire alle fiamme, era accorsa in spiaggia insieme agli altri 1.700 ospiti evacuati. Nove i feriti. In corso indagini per verificare le cause dell’incendio.

“Esprimo il mio cordoglio per la tragica morte della nostra connazionale Francesca Valentino nell’incendio del resort a Bayahibe. Una vacanza si è trasformata in un dramma inaccettabile. Seguo la situazione in contatto con il tour operator, con la Farnesina e con l’Ambasciata italiana a Santo Domingo che ringrazio per aver garantito immediata assistenza al marito della vittima e ai restanti 285 italiani presenti nella struttura. La sicurezza dei nostri turisti all’estero deve essere priorità assoluta. È previsto per oggi un primo volo di rientro per 130 connazionali con destinazione Verona”. Così il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

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