ZHAOSU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Uno spettacolo viene messo in scena durante la cerimonia di apertura del festival del turismo culturale Tianma di Zhaosu 2026 nella contea di Zhaosu, nella Regione autonoma dello Xinjiang uiguro, nella Cina nord-occidentale, il 20 giugno 2026. Il festival è iniziato sabato.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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