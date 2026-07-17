Cina: Xinhua Institute, rapporto mostra pratiche di tutela di elefanti selvatici

XISHUANGBANNA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra alcune copie del rapporto del think tank dal titolo “Vivere in armonia con la natura: la civiltà ecologica alla base del santuario cinese degli elefanti selvatici”. Il rapporto è stato pubblicato ieri dallo Xinhua Institute, un think tank affiliato all’agenzia di stampa Xinhua, durante la quinta edizione del Forum internazionale sulla comunicazione dello Yunnan, nella prefettura autonoma Dai di Xishuangbanna, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. Il rapporto offre un’analisi approfondita della pratica cinese di protezione degli elefanti selvatici e riassume esperienze e spunti per perseguire una modernizzazione caratterizzata dalla coesistenza armoniosa tra uomo e natura.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).