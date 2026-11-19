SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato oggi che le sane interazioni tra i grandi Paesi “non sono un’opzione, ma una necessità”.

Xi ha rilasciato queste dichiarazioni durante un vertice con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

Xi ha affermato che i grandi Paesi hanno responsabilità particolari, poiché le persone vivono nello stesso “villaggio globale” e le sorti di tutti i Paesi sono intrecciate in una comunità dal futuro condiviso.

(ITALPRESS).