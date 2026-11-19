SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato oggi che la pace tra i grandi Paesi porta stabilità al mondo, mentre i loro conflitti porterebbero soltanto caos a livello globale.

Xi ha rilasciato queste dichiarazioni durante un vertice con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

Più di 80 anni fa, la Cina, la Russia e gli Stati Uniti, le principali forze antifasciste nel mondo, combatterono fianco a fianco e ottennero grandi vittorie, assicurando pace e tranquillità al mondo, ha affermato Xi.

(ITALPRESS).