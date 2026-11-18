ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Fiaip, Fabrizio Segalerba, e il presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Paolo Biscaro, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare la trasparenza, la sicurezza e la qualità delle informazioni nelle compravendite e nelle locazioni immobiliari.

L’accordo nasce dalla consapevolezza condivisa che un mercato immobiliare moderno, efficiente e affidabile debba fondarsi sulla conoscenza preventiva delle caratteristiche tecniche, energetiche, edilizie e catastali degli immobili.

Il protocollo individua due ambiti prioritari di collaborazione. Il primo riguarda l’attestato di prestazione energetica (Ape), con l’impegno delle due organizzazioni a promuovere il rispetto degli obblighi normativi, la disponibilità dell’attestato prima della promozione dell’immobile e la qualità professionale della sua redazione. Il secondo riguarda la relazione tecnica integrata (Rti), quale strumento di verifica preventiva della conformità catastale e della corrispondenza dello stato di fatto dell’immobile ai titoli edilizi reperiti attraverso l’accesso agli atti.

Un ulteriore obiettivo dell’accordo riguarda la definizione, attraverso un tavolo tecnico nazionale congiunto, di uno schema di riferimento della Relazione Tecnica Integrata, destinato a favorire criteri operativi condivisi e una maggiore uniformità delle verifiche, nel rispetto delle disposizioni applicabili nei diversi territori.

Il protocollo prevede inoltre iniziative comuni di formazione e aggiornamento professionale, campagne informative rivolte ai consumatori, proposte normative condivise e un’azione coordinata nei confronti delle istituzioni per favorire la digitalizzazione degli archivi comunali, semplificare l’accesso alla documentazione edilizia e promuovere la realizzazione del fascicolo digitale del fabbricato.

“Con questo Protocollo, agenti immobiliari e geometri scelgono di mettere le proprie competenze al servizio di un mercato più trasparente e, soprattutto, dei cittadini”, ha sottolineato Segalerba. “La sicurezza di una compravendita deve essere costruita fin dall’inizio, attraverso informazioni attendibili e verifiche preventive, senza attendere il momento del rogito. Promuovere la disponibilità dell’Ape e della Rti già nella fase di acquisizione dell’immobile significa prevenire controversie, ridurre i tempi delle transazioni e rafforzare la fiducia dei consumatori. È un passo importante verso un mercato immobiliare più moderno, nel quale la collaborazione tra professionalità complementari diventa una garanzia concreta di qualità e tutela per i cittadini”, ha aggiunto.

“La certezza dello stato legittimo degli immobili è la condizione perché il patrimonio edilizio italiano torni a essere una risorsa e non un vincolo. L’intesa con Fiaip valorizza il ruolo del tecnico abilitato e mette a sistema due competenze complementari: chi conosce il mercato e chi conosce l’immobile”, ha affermato Biscaro.

Il protocollo, di durata triennale e rinnovabile, prevede il monitoraggio periodico degli obiettivi attraverso una commissione paritetica composta da rappresentanti delle due organizzazioni.

– Foto ufficio stampa FIAIP –

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