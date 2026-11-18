ROMA (ITALPRESS) – Il re del Marocco Mohammed VI ha presieduto oggi al Palazzo reale di Rabat, alla presenza del principe ereditario Moulay El Hassan, una riunione di lavoro dedicata alla presentazione dell'”Offerta Marocco” e della tabella di marcia per lo sviluppo dell’industria nazionale della difesa e della sicurezza. Lo rende noto il Gabinetto reale in un comunicato diffuso dall’agenzia MAP.

Il sovrano ha disposto un contributo di 4 miliardi di dirham da parte del Fondo Hassan II per lo sviluppo economico e sociale a sostegno del piano. La strategia punta a rafforzare l’autonomia del Regno negli approvvigionamenti per la difesa, facendo leva sulle competenze maturate nei comparti aeronautico, automobilistico ed elettronico. Secondo le stime del Gabinetto reale, entro il 2035 il settore potrebbe creare circa 50 mila posti di lavoro diretti e indiretti, coprire il 40 per cento del fabbisogno delle Forze armate reali e degli organismi di sicurezza e realizzare oltre il 65 per cento dei ricavi sui mercati esteri. Il piano abbraccia l’intera filiera, dalla progettazione e produzione alla manutenzione, al collaudo e allo stoccaggio.

Tra i settori prioritari figurano droni e sistemi autonomi, sistemi terrestri e navali, elettronica per la difesa, ciberdifesa e intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle tecnologie a duplice uso, civile e militare. Alle due zone industriali per la difesa già avviate se ne aggiungeranno altre due, a Benguérir e Benslimane.

La tabella di marcia prevede la creazione di un’agenzia incaricata di attuare la strategia nazionale e assistere gli investitori e di una holding industriale per mobilitare capitali pubblici e privati e favorire la crescita delle imprese marocchine del settore. È prevista anche un’accademia specializzata per la formazione, da sviluppare in collaborazione con le imprese. I partenariati internazionali dovranno favorire l’inserimento dell’industria marocchina nelle filiere globali e sostenerne le esportazioni. Mohammed VI ha chiesto di accelerare l’attuazione del piano, dando priorità alla costituzione degli organismi di gestione e alla definizione del piano di finanziamento. Il sovrano ha inoltre sollecitato la semplificazione delle procedure di investimento, il coinvolgimento del settore privato nazionale e la valorizzazione delle competenze marocchine nel Paese e all’estero.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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