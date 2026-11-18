IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – L’Egitto ospiterà il 23 e 24 novembre nella Nuova Capitale la prima edizione del Forum internazionale sulla protezione sociale, sotto gli auspici del presidente Abdel Fattah Al-Sisi e con la partecipazione del primo ministro Mostafa Madbouly.

L’evento, organizzato dai ministeri degli Affari esteri e della Solidarietà sociale, si svolgerà sotto il tema ‘La protezione sociale in un mondo in trasformazione” e riunirà circa 300 partecipanti, tra ministri, funzionari, esperti internazionali e rappresentanti delle Nazioni Unite, della Banca mondiale e dei partner dello sviluppo.

Il ministro degli Affari esteri, Badr Abdelatty, ha sottolineato che il Forum mira a rafforzare la cooperazione tra i Paesi del Sud e lo scambio di esperienze nel campo della protezione sociale, considerata un elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la tutela dei diritti economici e sociali.

La ministra della Solidarietà sociale, Maya Morsy, ha evidenziato l’importanza di presentare l’esperienza egiziana e promuovere soluzioni innovative, finanziamenti sostenibili e partenariati strategici per ampliare i sistemi di protezione sociale e favorire l’inclusione economica. Morsy ha precisato che il Forum non comporterà oneri per il bilancio dello Stato egiziano, poiché sarà finanziato interamente dalle agenzie delle Nazioni Unite, dalla Banca mondiale e da partner del settore privato. I lavori affronteranno temi quali la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale, la trasformazione digitale, il sostegno alle categorie più vulnerabili, i trasferimenti monetari e l’emancipazione economica.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).