di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per la prima volta nella storia americana, un afroamericano è destinato a diventare Speaker della Camera dei Rappresentanti e sarà un uomo di Brooklyn, Hakeem Jeffries, 56 anni, cresciuto nel quartiere di Crown Heights, a pochi chilometri da dove oggi vive e rappresenta i suoi elettori.

Mercoledì i deputati democratici lo hanno designato candidato alla presidenza della Camera con un voto schiacciante: 251 favorevoli, 11 contrari e due astensioni. Dopo lo tsunami blu delle elezioni di metà mandato, che ha restituito ai democratici il controllo del Congresso, la sua elezione formale a gennaio appare ormai quasi scontata. Il risultato era prevedibile. Nessun candidato aveva osato sfidare Jeffries, leader dei democratici alla Camera dal 2022.

Eppure, dietro l’apparente unità del partito, restano tensioni politiche che potrebbero condizionare la nuova maggioranza. A votare contro sono stati soprattutto esponenti dell’ala progressista, tra cui le neoelette newyorkesi Claire Valdez e Darializa Avila Chevalier, vicine al movimento socialista democratico. Chiedono una svolta su sanità pubblica, immigrazione, finanziamento delle campagne elettorali e politica americana verso Israele.

Jeffries, infatti, rappresenta per una parte della sinistra democratica proprio quell’establishment che molti elettori vorrebbero superare. Come il leader democratico al Senato Chuck Schumer, anche lui di Brooklyn, Jeffries deve fare i conti con le critiche sui rapporti tra politica e grandi finanziatori.

L’utilizzo nelle campagne elettorali di contributi provenienti da PAC, comitati di azione politica e ambienti vicini alle lobby alimenta i sospetti dei progressisti sull’effettiva indipendenza dei vertici del partito dagli interessi economici organizzati. Particolarmente contestati sono i rapporti con AIPAC, la potente organizzazione filoisraeliana, mentre cresce tra i nuovi democratici la richiesta di interrompere il sostegno incondizionato alle politiche del governo israeliano.

Ma dopo la travolgente vittoria elettorale contro il GOP di Donald Trump, anche gli equilibri interni al Partito democratico potrebbero cambiare. Jeffries sembra averlo compreso e alla vigilia del voto ha sostenuto un significativo ampliamento della copertura Medicare, avvicinandosi alle richieste della sinistra. Un segnale di disponibilità a modificare alcune posizioni tradizionalmente moderate.

“È un momento di good trouble per l’America”, ha dichiarato ai colleghi, richiamando l’espressione resa celebre dal leader dei diritti civili John Lewis: creare problemi, quando necessario, per combattere le ingiustizie.

Con una maggioranza democratica che dovrebbe superare i 250 seggi, Jeffries avrà i numeri per guidare la Camera, ma il vero banco di prova sarà trasformare la vittoria contro Trump in un programma capace di tenere insieme moderati e progressisti.

– Foto Ipa Agency –

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