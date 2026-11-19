SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha affermato che la Cina è sostenitrice, promotrice e pioniera della cooperazione economica nell’Asia-Pacifico ed è pronta a lavorare con tutte le parti per costruire i pilastri che sostengono la comunità dell’Asia-Pacifico.

Xi ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso della 33esima Riunione dei leader economici della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC), tenutasi a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

Sottolineando l’importanza di legami economici e commerciali più solidi a sostegno di tale comunità, Xi ha affermato che occorre impegnarsi per agevolare il commercio e gli investimenti, promuovere la digitalizzazione, e ridurre le barriere che li ostacolano.

Per quanto riguarda il potenziamento della connettività, il presidente ha sollecitato l’adozione di misure volte a migliorare le reti infrastrutturali, rafforzare il coordinamento delle politiche e delle normative, promuovere gli scambi tra i popoli e favorire la comprensione reciproca e legami più stretti tra i popoli.

Ponendo l’accento sull’innovazione, Xi ha affermato che occorre impegnarsi maggiormente per costruire infrastrutture digitali e promuovere l’ampia applicazione dell’intelligenza artificiale.

Xi ha sottolineato l’importanza dello sviluppo, invitando le economie della regione a promuovere la cooperazione in materia di sicurezza energetica e alimentare, governance anticorruzione transfrontaliera e transizione verde e a basse emissioni di carbonio. Ha inoltre chiesto di compiere sforzi per migliorare il benessere della popolazione e aumentare gli investimenti nel capitale umano.

(ITALPRESS).