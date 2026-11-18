ROMA (ITALPRESS) – “Gli inviati americani hanno detto che a Berlino, durante i nostri incontri di domani, ci forniranno un resoconto delle discussioni che il Presidente americano sta attualmente tenendo in Cina. Sentiremo anche i nostri partner attualmente in Cina”. Lo riferisce in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Noi e gli europei abbiamo una posizione chiara e condivisa: le questioni riguardanti l’Ucraina devono essere decise con la partecipazione dell’Ucraina, e le questioni riguardanti l’Europa devono essere decise con la partecipazione dell’Europa. Questa è l’unica via possibile. Grazie a tutti coloro che stanno aiutando e che stanno spingendo per un’agenda forte per porre fine a questa guerra”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).