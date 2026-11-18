ROMA (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha avviato un’operazione nella parte centrale della Striscia di Gaza, oltre la linea gialla – ovvero l’asse di ritiro dei militari a ottobre 2025 -, costringendo i civili palestinesi presenti nell’area ad abbandonare le proprie abitazioni.

In una dichiarazione in lingua araba, l’ente israeliano che coordina le attività governative nei territori (Cogat) ha invitato i residenti di tre specifici isolati – indicati su una mappa nelle zone di Bureij e Nuseirat – ad allontanarsi a causa dell’operazione in corso.

“Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dato il via a un’operazione militare mirata a colpire le infrastrutture terroristiche nella Striscia di Gaza centrale, nell’area circostante la linea gialla, nello specifico negli isolati 660, 661 e 666”, ha affermato il Cogat. Durante l’operazione, la strada Salah a-Din – la principale arteria che attraversa la Striscia di Gaza da nord a sud – rimarrà chiusa nel tratto interessato.

Il Cogat ha aggiunto che l’esercito sta adottando “le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio di danni alla popolazione civile”. “Per la vostra sicurezza, invitiamo voi, residenti della Striscia, a tenervi lontani dall’area in cui operano le nostre forze, fino a quando non verrà diramato un aggiornamento ufficiale dal portavoce delle Idf che ne annuncerà la conclusione”, ha aggiunto il Cogat.

Secondo quanto riportato dai media palestinesi, carri armati e altri veicoli corazzati israeliani sono avanzati nell’area per la prima volta dal cessate il fuoco dell’ottobre 2025, mentre i civili che vi risiedevano stanno fuggendo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).