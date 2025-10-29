PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Come concordato tra Cina e Stati Uniti, il presidente Xi Jinping incontrerà il presidente Donald Trump a Busan, nella Repubblica di Corea (ROK), il 30 ottobre, ora locale, per uno scambio di opinioni sulle relazioni bilaterali e su questioni di interesse reciproco, ha annunciato mercoledì un portavoce del ministero degli Esteri cinese.

