Cina: Xi, 5.000 opportunità di formazione sull’IA per i Paesi in via di sviluppo

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina offrirà ai Paesi in via di sviluppo 5.000 opportunità di formazione e seminari sull’intelligenza artificiale (IA) nei prossimi cinque anni. Lo ha dichiarato oggi il presidente Xi Jinping.
Xi ha dato l’annuncio durante un discorso programmatico alla cerimonia di apertura della Conferenza mondiale sull’IA 2026 e della Riunione di alto livello sulla governance globale dell’IA, tenutesi a Shanghai.
(ITALPRESS).
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