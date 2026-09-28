Cina: WorldSkills Competition, al via le gare di edilizia e tecnologie edili (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un concorrente partecipa alla gara di pittura e decorazione durante la 48esima edizione della WorldSkills Competition a Shanghai, nella Cina orientale, il 26 settembre 2026. All’evento, concorrenti provenienti da tutto il mondo hanno dato prova delle proprie abilità nelle gare del settore dell’edilizia e delle tecnologie edili, tra cui muratura, costruzioni in calcestruzzo ed ebanisteria.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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