Cina: utili di maggiori imprese industriali +15,7% nei primi otto mesi dell’anno

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli utili delle imprese industriali cinesi di dimensioni superiori alla soglia stabilita sono aumentati del 15,7% su base annua nei primi otto mesi del 2026. Lo riportano i dati diffusi oggi dall’Ufficio nazionale di statistica.
Le imprese considerate, con ricavi annui derivanti dalle attività principali di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,97 milioni di dollari), hanno registrato utili complessivi pari a 5.270 miliardi di yuan nel periodo gennaio-agosto, secondo i dati.
(ITALPRESS).
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