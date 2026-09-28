Cina: Qijiang stimola turismo valorizzando patrimonio storico rivoluzionario (3)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone, mostra degli allevamenti di capre nel villaggio di Dayan, nella cittadina di Anwen, nel distretto di Qijiang, a Chongqing, nella Cina sud-occidentale, il 16 settembre 2026. Dopo la Conferenza di Zunyi del 1935, oltre 8.000 soldati dell’Armata Rossa trascorsero la notte a Qijiang, creando le condizioni favorevoli per il primo attraversamento del fiume Chishui durante la Lunga Marcia. Forte del suo ricco patrimonio storico rivoluzionario, Qijiang punta a sviluppare il turismo legato a questa storia e porta avanti la rivitalizzazione rurale attraverso lo sviluppo dell’orticoltura, dell’allevamento e del settore dell’abbigliamento.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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