BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Serbia, Aleksandar VUCIC, ha presentato le sue dimissioni dichiarando di voler partecipare alle prossime elezioni parlamentari come un normale cittadino. Lo riporta l’agenzia Tanjug, secondo cui Vucic ha anche dichiarato che domani mattina cederà le sue funzioni alla presidente dell’Assemblea serba, Ana Brnabic, che assumerà la carica di presidente ad interim. Le elezioni presidenziali si terranno entro la fine di dicembre. “Entro la fine di dicembre dovremo tenere le elezioni presidenziali, il primo turno delle elezioni presidenziali, e prima di queste, come sapete, ci saranno le elezioni parlamentari il 25 ottobre. Perché l’ho fatto? Avrei potuto candidarmi come presidente della Repubblica. Persino molti miei amici, presidenti stranieri, mi hanno chiesto con stupore: Perché lo fai? Perché lasci l’incarico? Nessuno l’ha mai fatto prima”, ha detto Vucic. “Per me la democrazia come forma di regime politico è molto importante”, ha aggiunto. (ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

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