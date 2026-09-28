Altra notte di attacchi russi sull’Ucraina, almeno due morti e 26 feriti

IPA88036434 - A column of black smoke rises above the rooftops of multi-storey residential buildings against the evening sky following a Russian strike on the outskirts of Kyiv, Ukraine, on September 1, 2026. A strike was reported in the village of Chaiky, Bucha district, Kyiv region, on the evening of September 1 during another massive Russian drone attack (Photo by Volodymyr Tarasov/Ukrinform) (Photo by Ukrinform/Ukrinform/Sipa USA)

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Almeno due persone sono morte e 26 sono rimaste ferite, tra cui otto bambini, negli attacchi russi condotti nella notte in Ucraina. Due vittime e tre feriti si registrano nel distretto di Bucha, nella regione di Kiev. Nella capitale quattro persone sono rimaste ferite e diversi edifici sono stati danneggiati, con incendi in alcune strutture. A Kharkiv i feriti sono saliti a 20 e due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Le autorità locali hanno riferito che i soccorritori e i servizi di emergenza sono al lavoro nelle aree colpite.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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