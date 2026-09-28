Siria, smantellata una cellula dell’Isis responsabile di omicidi in 4 province

IPA59371456 - Security forces are on the scene where a suicide bomber, allegedly linked to ISIS, blew up his explosives in the Mar Elias Church on the outskirts of Damascus, Syria, on Sunday June 22, 2025. According to preliminary reports, 15 people were killed and several others were wounded as the result of the incident. Photo by Anagha Nair/Middle East Images/ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – Le forze di sicurezza siriane hanno annunciato l’arresto di quattro leader di una cellula dello Stato Islamico (Isis) coinvolta in sequestri, attentati e omicidi in diverse province del Paese. Secondo la televisione di Stato, i servizi di intelligence generale, in collaborazione con le forze di sicurezza interna, hanno smantellato una cellula terroristica dell’Isis che aveva iniziato le proprie attività nella provincia di Raqqa e le aveva estese ad Aleppo, Idlib e Homs.

Un comunicato delle forze di sicurezza interna ha precisato che le operazioni hanno portato all’arresto di quattro capi della cellula a Raqqa e di diversi elementi nelle altre province, dopo un lungo monitoraggio dei loro spostamenti. Le indagini preliminari hanno rivelato che il gruppo stava preparando “azioni terroristiche contro la sicurezza e la stabilità della regione”. Durante i rastrellamenti sono stati sequestrati ordigni esplosivi pronti all’uso, armi di vario tipo, munizioni e bombe a mano.

Le nuove autorità siriane, che lo scorso anno hanno aderito alla coalizione internazionale a guida americana contro l’Isis, affrontano ancora rilevanti sfide di sicurezza e annunciano regolarmente arresti di leader o militanti del gruppo. L’organizzazione, sconfitta militarmente nel 2019, continua a rivendicare attacchi sporadici, soprattutto contro le forze di sicurezza siriane, e mantiene cellule attive in alcune zone, in particolare nel deserto siriano.

A luglio due esplosioni simultanee di ordigni improvvisati avevano colpito le vicinanze di un hotel di Damasco dove soggiornava il presidente francese Emmanuel Macron durante una visita ufficiale; le autorità siriane avevano attribuito l’attentato a una cellula legata all’Isis.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE