Cina: Qijiang stimola turismo valorizzando patrimonio storico rivoluzionario (1)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 15 settembre 2026, mostra l’ex sede del quartier generale dei Corpi dell’Armata Rossa nella cittadina di Shihao, nel distretto di Qijiang, a Chongqing, nella Cina sud-occidentale. Dopo la Conferenza di Zunyi del 1935, oltre 8.000 soldati dell’Armata Rossa trascorsero la notte a Qijiang, creando le condizioni favorevoli per il primo attraversamento del fiume Chishui durante la Lunga Marcia. Forte del suo ricco patrimonio storico rivoluzionario, Qijiang punta a sviluppare il turismo legato a questa storia e porta avanti la rivitalizzazione rurale attraverso lo sviluppo dell’orticoltura, dell’allevamento e del settore dell’abbigliamento.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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