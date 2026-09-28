ROMA (ITALPRESS) – Il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito direttamente il premier israeliano Benjamin Netanyahu, pochi giorni prima dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, di possibili operazioni dalla Striscia di Gaza. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando funzionari di un governo arabo e altre persone informate sui fatti.

Secondo il quotidiano, l’avvertimento di Kamel sarebbe arrivato dopo due precedenti segnalazioni egiziane, a giugno e settembre 2023.

Anche il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, avrebbe informato Netanyahu a settembre di segnali relativi a un possibile attacco di Hamas.

L’ufficio di Netanyahu non ha risposto alle richieste di commento del Wall Street Journal e in precedenza ha negato che il premier avesse ricevuto un avvertimento personale da Abu Dhabi.

– Foto Ipa Agency –

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