Libia, riparte Sharara dopo cinque giorni: prevista una produzione di oltre 320 mila barili ogni 24 ore

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Tutti i pozzi del campo di Sharara hanno ripreso a funzionare ieri e la produzione dovrebbe superare i 320.000 barili al giorno entro 24 ore, dopo una chiusura durata cinque giorni.

E secondo quanto riferito da una fonte al sito libico Fawasel Media, la ripresa è seguita alla riapertura della valvola n. 7 sull’oleodotto principale che collega Sharara al porto di Zawiya, dopo che la National Oil Corporation (NOC) aveva annunciato sabato la ripresa regolare del pompaggio con il graduale ritorno dei flussi ai livelli normali.

La NOC ha stimato in circa 95 milioni di dollari le perdite dovute all’interruzione della produzione durante i cinque giorni di chiusura. Manifestanti del corpo delle Guardie degli Impianti Petroliferi del sud-ovest avevano chiuso la valvola nella zona di Hamada, a circa 400 chilometri a sud di Tripoli, per chiedere un aumento degli stipendi mensili.

– foto IPA Agency –

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