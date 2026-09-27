ROMA (ITALPRESS) – In un villaggio vicino alla base della RAF Fairford che ospita in Gran Bretagna una base aerea degli Stati Uniti è stato dichiarato lo stato di emergenza e le abitazioni sono state evacuate. Lo riporta la BBC. I residenti del villaggio di Whelford sono stati trasferiti in un altro centro. Intanto, sempre secondo i media britannici che citano fonti di polizia, diversi uomini sarebbero stati arrestati con l’accusa di violazione della legge sugli esplosivi.
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