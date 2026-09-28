Arabia Saudita, il ministro degli esteri Faisal bin Farhan a Washington per una visita ufficiale

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, è arrivato a Washington per una visita ufficiale. Lo riporta l’agenzia di stampa saudita “SPA”. Nel corso del soggiorno incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere le relazioni bilaterali e gli ultimi sviluppi regionali e internazionali.

Nel frattempo Riyadh ha fermamente condannato l’attentato terroristico contro un posto di blocco di sicurezza nella zona di Dera Ismail Khan, nel nord-ovest del Pakistan, che ha provocato morti e feriti. In un comunicato il ministero degli Esteri saudita ha ribadito “il totale rifiuto del Regno di ogni atto terroristico ed estremista”, rinnovando la solidarietà al Pakistan e alle sue autorità impegnate a tutelare sicurezza e stabilità del Paese.

La diplomazia saudita ha inoltre espresso le più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e al governo e al popolo pakistani. Secondo la polizia, sabato un veicolo carico di esplosivo ha colpito il posto di blocco congiunto “Aman Mela” nella località di Darazinda, lungo la strada Dera Ismail Khan-Quetta, al confine tra le province di Khyber Pakhtunkhwa e Balochistan. L’attacco ha causato la morte di 12 persone e il ferimento di 35, tra cui civili, oltre a gravi danni al posto di controllo e a un’abitazione vicina.

– Foto Ipa Agency –

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