NINGDE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei podcaster registrano un video di un’attività di ritaglio della carta in stile She nel villaggio di Banyueli, contea di Xiapu nella città di Ningde, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 10 giugno 2026. Banyueli, antico villaggio del gruppo etnico She, conserva un complesso di abitazioni in stile She ben preservate e vanta diversi elementi del patrimonio culturale immateriale. Negli ultimi anni, le autorità locali hanno intensificato gli sforzi per proteggere e rivitalizzare l’antico villaggio, promuovendo il patrimonio culturale immateriale e integrando le risorse culturali nello sviluppo turistico. Questi sforzi hanno attirato visitatori dalla Cina e dall’estero e hanno contribuito a proteggere e tramandare l’eredità culturale del gruppo etnico She.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).