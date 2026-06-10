Israele colpisce infrastrutture di Hezbollah a Tiro e nel sud del Libano, 3 morti

ROMA (ITALPRESS) – Le Forze di difesa idraeliane (Idf) affermano di aver colpito le infrastrutture di Hezbollah a Tiro e in altre zone del Libano meridionale ieri. A Tiro, “sono stati colpiti sei siti di Hezbollah utilizzati dal gruppo terroristico per lanciare attacchi contro civili israeliani e militari, inclusa una struttura da cui sono stati lanciati droni esplosivi”, afferma l’esercito. In altre zone nel Libano meridionale, le Idf hanno colpito lanciatori di razzi e miliziani di Hezbollah nelle zone in cui le Idf stanno operando.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno diramato un avviso di evacuazione agli abitanti di tre villaggi nel sud del Libano, Ghassaniyeh, Houmine al-Faouqa e Ansariyeh, invitandoli a spostarsi a nord del fiume Zahrani in vista di attacchi contro il gruppo armato libanese Hezbollah. “Alla luce della violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte dell’organizzazione terroristica Hezbollah, le Idf sono costrette ad agire con la forza”, avverte il portavoce dell’esercito israeliano per i media arabi, colonnello Avichay Adraee.

E’ di tre morti il bilancio degli attacchi con droni effettuati dall’esercito israeliano in attacchi nei distretti di Tiro e Nabatieh. Un attacco ha preso di mira una motocicletta e ha ucciso due persone a Tayr Debba, nel distretto di Tiro, mentre un altro ha colpito un veicolo a Doueir, a Nabatieh, e ha ucciso una persona, riferisce quotidiano libanese L’Orient le Jour. Nel distretto di Tiro, gli attacchi hanno colpito Seddiqine e Deir Qanoun el-Nahr. In quest’ultimo villaggio, l’attacco ha distrutto una casa a due piani, ma non ha causato vittime, aggiunge il quotidiano.

– foto IPA Agency –

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