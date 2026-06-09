ROMA (ITALPRESS) – E’ stato arrestato l’ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni. “Abbiamo appreso dalla polizia locale che il mio ex è stato arrestato a seguito della denuncia fatta dal console onorario, il quale era stato gravemente minacciato e aggredito all’interno del consolato onorario di Hurghada, circa una settimana fa – afferma Nessy Guerra in collegamento con “Dentro la notizia”, su Canale 5 –. Spero vivamente che questo evento riesca a farci ritornare in Italia in sicurezza il prima possibile, perché è chiaro, specialmente a seguito di queste ulteriori minacce, che noi non siamo più in condizioni di sicurezza qua. E ricordo che sono anni che io e la mia bambina viviamo nascoste, nella paura, continuiamo a cambiare abitazione perché siamo continuamente seguite e minacciate da questa persona. Quindi spero davvero che a seguito di queste ulteriori minacce e aggressioni il nostro Governo riesca a farci rimpatriare”.

– foto di repertorio IPA Agency –

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