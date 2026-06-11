Suzuki V-STROM, tra i grandi passi dell’Appennino e l’emozione della GSX-8R Cup a Imola

IMOLA (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Il weekend del 6 e 7 giugno si è tenuta la sesta edizione dell’evento dedicato alla famiglia V-STROM. I partecipanti hanno vissuto un’esperienza indimenticabile tra Toscana ed Emilia-Romagna con arrivo nel Circuito di Imola per la gara del Trofeo GSX-8R CUP Il Suzuki V-STROM Day #6 si è svolto nel weekend del 6 e 7 giugno, portando i partecipanti lungo le suggestive strade dell’Appennino Tosco-Romagnolo fino all’arrivo a Imola. L’edizione di quest’anno ha celebrato l’esperienza V-STROM, offrendo ai partecipanti un itinerario emozionante lungo alcuni dei passi più iconici della Toscana e dell’Emilia-Romagna, tra curve panoramiche e paesaggi di grande fascino.

Il viaggio si è concluso all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove i V-Strommer hanno avuto l’opportunità esclusiva di vivere da protagonisti l’atmosfera delle competizioni motociclistiche. Grazie alla concomitanza con una prova del campionato Suzuki GSX-8R Cup, i partecipanti hanno potuto assistere, da una tribuna allestita solo per loro, a una gara in circuito, completando così un’esperienza unica che ha saputo unire turismo, passione per le due ruote e spirito sportivo.

Il percorso

Anche in questa edizione del V-Strom Day i partecipanti hanno potuto scegliere tra due percorsi, il Discovery, che prevedeva solo il fondo asfaltato, e l’Adventure, che includeva tratti di fuoristrada. I sei gruppi Discovery hanno percorso alcuni dei passi dell’Appennino tosco-romagnolo, tra cui il Passo della Futa, il Passo della Raticosa e l’area del Sasso di San Zenobi, vivendo una giornata di guida su strade simbolo per tutti gli appassionati due ruote. Il percorso, lungo circa 110 km fino alla sosta pranzo, è poi proseguito fino alla meta finale dell’Autodromo di Imola. I tre gruppi Adventure, invece, hanno affrontato un itinerario più dinamico, caratterizzato da 4-5 tratti off-road per un totale di circa 25 km di strade sterrate.

La Gara di Imola

Il secondo round della Suzuki GSX-8R CUP a Imola ha regalato una gara avvincente, decisa sul filo dei centesimi con quattro piloti racchiusi in meno di un secondo al traguardo. Protagonista assoluto Samuele Marino, autore della pole e capace di riconquistare con determinazione la leadership dopo un contatto con Starnone, poi penalizzato di un secondo. Marino ha così firmato la vittoria davanti a Sarchi e Lacasella, quest’ultimo autore anche del giro più veloce in gara, mentre Starnone scivola quarto dopo essere transitato secondo sotto la bandiera a scacchi. Ottima la prestazione di Fabio Donesana, quinto al traguardo e vincitore della Over 35. Il campionato proseguirà il 28 giugno al Mugello.

Paolo Ilariuzzi, Direttore divisione Moto e Marine Suzuki Italia: “Il V-STROM Day rappresenta ogni anno molto più di un semplice evento: è espressione della nostra visione di mobilità, fatta di libertà, scoperta e condivisione. Anche in questa sesta edizione abbiamo voluto offrire ai nostri clienti un’esperienza completa, capace di unire il piacere del viaggio su strada e in off-road con l’emozione autentica della pista. L’arrivo a Imola, in concomitanza con la seconda gara del Trofeo GSX-8R CUP, ha reso questo weekend ancora più speciale, rafforzando il legame tra la passione per il touring e l’anima sportiva del marchio Suzuki.”

– foto ufficio stampa Suzuki –

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