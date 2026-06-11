ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – A diverse decine di chilometri da Imola, nota soprattutto per ospitare le gare del Campionato mondiale di Formula 1 e del Campionato del mondo endurance FIA, sorge la città di Cesena.

Qui non si sentono i rombi assordanti dei motori da corsa, eppure lo stesso spirito di competizione richiama partecipanti da tutto il mondo.

Completato nel 2012, il Technogym Village, alla periferia di Cesena, integra un centro fitness, impianti produttivi e attività logistiche, fungendo da quartier generale globale dell’azienda.

In un laboratorio chiamato Technogym Lab, un atleta coperto da sensori circolari bianchi esegue test di corsa e salto su tapis roulant e piattaforme di prova contrassegnate. Ogni atterraggio, stacco e movimento delle braccia viene catturato con precisione dai sistemi circostanti.

“Questo è il cuore del nostro processo di ricerca e innovazione”, ha dichiarato Silvano Zanuso, direttore della ricerca scientifica di Technogym. “Le piattaforme di forza misurano l’output, i sistemi di motion capture tracciano le traiettorie dei movimenti e i sensori monitorano l’attività muscolare. Attraverso questi dati, analizziamo le prestazioni atletiche, la biomeccanica e l’efficienza del movimento, il che ci consente di progettare programmi di allenamento personalizzati”.

All’esterno del laboratorio si trova un attrezzo per l’allenamento della forza. “Questa è la prima macchina fitness mai prodotta da Technogym”, ha spiegato Enrico Manaresi, direttore delle relazioni con i media globali di Technogym. “Nel 1983, il fondatore e presidente dell’azienda Nerio Alessandri la costruì nel garage della sua famiglia in un piccolo paese vicino a Cesena”.

Da oltre quarant’anni questa piccola città è strettamente legata all’industria dello sport e del benessere. Ogni anno, numerosi atleti, medici, ricercatori ed esperti del benessere provenienti da tutto il mondo visitano la sede per seguire corsi di formazione e svolgere attività di studio. In qualità di fornitore ufficiale di lungo periodo dei Giochi olimpici, Technogym fornisce attrezzature per l’allenamento e il supporto tecnologico agli atleti olimpici.

Il 3 giugno, il Technogym Village ha ospitato l’inaugurazione del primo Campionato mondiale di tapis roulant, un’altra iniziativa dedicata alla corsa. La competizione su 5 chilometri consente ai corridori di ogni livello in tutto il mondo di gareggiare su tapis roulant connessi in centri certificati, con i risultati mostrati su classifiche online globali. Gli atleti che supereranno le fasi di qualificazione e quelle regionali saranno invitati alla finale del prossimo marzo al Technogym Village.

“Corro su un tapis roulant due o tre giorni a settimana. La corsa è una parte enorme del nostro mercato, il 90% del business dell’atletica riguarda la corsa. Centinaia di migliaia di persone ogni settimana corrono usando la tecnologia Technogym. Penso che questo evento avvicinerà i più giovani al nostro sport, ed è una cosa positiva”, ha dichiarato il presidente di World Athletics, Sebastian Coe.

World Athletics assegnerà delle wildcard alle rispettive federazioni affiliate dei migliori atleti maschili e femminili in assoluto, dando loro l’opportunità di competere nella gara dei 5 chilometri ai Campionati mondiali di corsa su strada 2027 di World Athletics a Yangzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).