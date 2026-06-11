PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e l’Unione europea (UE) hanno concordato di impegnarsi per ottenere risultati pratici dalla prima riunione del meccanismo di consultazione Cina-UE in materia di commercio e investimenti, secondo quanto riferito ieri dal ministero cinese del Commercio.

Martedì Ling Ji, vice ministro del Commercio e vice rappresentante della Cina per il commercio internazionale, ha tenuto dei colloqui con Ditte Juul Jorgensen, direttrice generale per il Commercio e la Sicurezza Economica presso la Commissione europea a Bruxelles. Le due parti hanno condotto una discussione approfondita ed esaustiva in merito ai lavori preparatori del meccanismo.

Entrambe le parti hanno concordato di impegnarsi per ottenere risultati pratici dalla prima riunione del meccanismo di consultazione Cina-UE in materia di commercio e investimenti, stabilizzando le relazioni economiche e commerciali bilaterali e promuovendone lo sviluppo sostenibile.

(ITALPRESS).