NINGDE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un podcaster indonesiano prova a sollevare una pietra tradizionale per la pratica delle arti marziali She, del peso di circa 130 chili, nel villaggio di Banyueli, contea di Xiapu nella città di Ningde, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 10 giugno 2026. Banyueli, antico villaggio del gruppo etnico She, conserva un complesso di abitazioni in stile She ben preservate e vanta diversi elementi del patrimonio culturale immateriale. Negli ultimi anni, le autorità locali hanno intensificato gli sforzi per proteggere e rivitalizzare l’antico villaggio, promuovendo il patrimonio culturale immateriale e integrando le risorse culturali nello sviluppo turistico. Questi sforzi hanno attirato visitatori dalla Cina e dall’estero e hanno contribuito a proteggere e tramandare l’eredità culturale del gruppo etnico She.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).