PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il vice premier cinese He Lifeng, membro anche dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, guiderà una delegazione in Malesia dal 24 al 27 ottobre per tenere consultazioni economiche e commerciali con la parte statunitense, ha annunciato giovedì il Ministero del Commercio cinese.

Le due parti terranno consultazioni su questioni importanti nei rapporti economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti, in conformità con l’importante consenso raggiunto dai capi di Stato dei due Paesi durante le loro telefonate di quest’anno, ha affermato un portavoce del ministero in una nota.

(ITALPRESS).