PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il vice primo ministro cinese He Lifeng, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, guiderà una delegazione in Francia per tenere colloqui economici e commerciali con gli Stati Uniti dal 14 al 17 marzo, ha annunciato oggi il ministero cinese del Commercio.

Un portavoce del ministero ha dichiarato in un comunicato che, sulla base degli importanti consensi raggiunti tra i capi di Stato dei due Paesi durante il loro incontro a Busan e tutte le precedenti telefonate, le due parti terranno consultazioni sulle questioni economiche e commerciali di reciproco interesse.

Il portavoce ha formulato questa osservazione in risposta alla richiesta dei media di ulteriori informazioni sullo svolgimento del sesto ciclo di colloqui economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti.

(ITALPRESS).