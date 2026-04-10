Cina: viaggi transfrontalieri in aumento del 13,5% nel primo trimestre del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi preposte al controllo delle frontiere hanno gestito 185 milioni di ingressi e uscite nel primo trimestre del 2026, in aumento del 13,5% rispetto a un anno prima, hanno affermato oggi i funzionari.

I residenti della Cina continentale hanno effettuato un totale di 91,66 milioni di viaggi transfrontalieri, con un aumento del 14,2% su base annua, secondo l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione.

I cittadini stranieri hanno effettuato 21,33 milioni di attraversamenti di frontiera nei primi tre mesi, con un incremento del 22,3% anno su anno. Gli ingressi con esenzione dal visto hanno rappresentato il 77,9% degli ingressi complessivi effettuati dai cittadini stranieri.

(ITALPRESS).