Algeria, il presidente Tebboune visita i sopravvissuti del tragico incendio nell’orfanotrofio

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha visitato oggi i sopravvissuti al tragico incendio scoppiato nella struttura per l’infanzia assistita di Mohammadia, nella capitale Algeri, ricoverati presso l’ospedale specializzato per le grandi ustioni di Zéralda.

Secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica algerina, il capo dello Stato, rientrato da Berlino, si è recato direttamente presso la struttura sanitaria per informarsi sulle condizioni dei feriti e assicurare loro il sostegno dello Stato con tutte le risorse disponibili.

La visita rientra nel quadro del monitoraggio istituzionale seguito al grave incendio che ha colpito la struttura per l’infanzia nella capitale, provocando 11 vittime e numerosi feriti.

Le autorità algerine continuano a seguire l’evoluzione delle condizioni sanitarie dei sopravvissuti e le misure adottate per garantire loro assistenza e cure adeguate.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).