Gp Belgio, Berra dopo le libere del venerdì “Degrado gomme superiore alle aspettative”

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – “La pioggia caduta nella notte e nel corso della giornata ha ridotto sensibilmente l’aderenza della pista, allungando i tempi sul giro rispetto alle previsioni nostre e dei team. Se non ci saranno ulteriori precipitazioni, il tracciato si gommerà progressivamente, tornando ai livelli attesi. Nonostante l’interruzione nella seconda ora di prove libere, le squadre dovrebbero essere riuscite a raccogliere una quantità di dati sufficiente per affrontare il fine settimana. Il degrado è stato leggermente superiore alle aspettative iniziali sulle due mescole più morbide, sia sull’asse anteriore, a causa delle abrasioni, sia su quello posteriore, per l’effetto termico”. Lo ha dichiarato Simone Berra, Pirelli chief engineer, dopo le prime libere in vista del Gp di Belgio.

“Non riteniamo che il fenomeno si ripresenti nei prossimi giorni, quando le temperature saranno più basse e la pista si presenterà in condizioni migliori. Tra Medium e Soft il delta si attesta tra i quattro e i cinque decimi, in linea con le simulazioni. La Hard è stata utilizzata soltanto da alcuni team nelle FP1. Molte squadre hanno preferito quindi conservare due set della mescola più dura. È interessante ipotizzarne il motivo, considerando che domenica appare molto probabile una gara a una sola sosta. Il set aggiuntivo potrebbe rappresentare un valido jolly in caso di neutralizzazione durante il Gran Premio, qualora fosse già stata effettuata una prima sosta”.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).