PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Capi di Stato di Cina, Russia e Stati Uniti avranno un approfondito scambio di opinioni sulle principali questioni riguardanti la pace mondiale nel corso del prossimo vertice, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun.

Guo ha rilasciato le dichiarazioni durante un regolare briefing con la stampa, rispondendo a una domanda sul vertice trilaterale dei leader in programma il 19 novembre a Shenzhen, in Cina.

(ITALPRESS).