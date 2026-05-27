Cina: verrà ampliato l’accesso agli alloggi popolari in affitto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese dell’Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano-Rurale ieri ha dichiarato che guiderà i governi locali di tutto il Paese nell’ottimizzazione delle politiche sugli alloggi popolari in affitto, contribuendo così a garantire l’accesso agli alloggi urbani a una platea più ampia di cittadini.

In particolare, le autorità locali per l’edilizia abitativa definiranno i criteri di ammissibilità per consentire alle famiglie che dispongono di una residenza permanente ma non possiedono la registrazione familiare locale di richiedere alloggi popolari in affitto, ha dichiarato Xu Liang, funzionario del ministero, durante una conferenza stampa.

Una volta che una famiglia soddisfa i requisiti, verrà tempestivamente inserita nella lista d’attesa per gli alloggi popolari in affitto, ha osservato Xu. Il ministero coinvolgerà organizzazioni professionali per gestire e amministrare gli alloggi popolari in affitto, e continuerà a migliorare le infrastrutture pubbliche, per aiutare i residenti a integrarsi meglio nella vita urbana, ha aggiunto Xu.

La tutela della sicurezza abitativa costituisce una parte fondamentale delle linee guida recentemente emesse dal Consiglio di Stato, che mirano a garantire che i residenti senza registrazione familiare locale, nota in cinese come hukou, godano dello stesso accesso ai servizi pubblici di base rispetto a coloro che ne dispongono.

Queste linee guida delineano inoltre misure volte a rafforzare il sostegno educativo ai figli dei lavoratori migranti, rimuovere le restrizioni legate alla registrazione familiare per l’adesione all’assicurazione sociale dei dipendenti e ampliare l’accesso alla copertura sanitaria di base e ai servizi per l’impiego.

Sul fronte occupazionale, i dipartimenti locali competenti istituiranno centri di servizi per l’impiego vicino alle abitazioni dei residenti e garantiranno che tutti i lavoratori possano accedere a tali servizi a parità di condizioni con i residenti locali nel luogo in cui vivono, ha dichiarato Zhang Lixin, funzionario del ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale.

Saranno inoltre compiuti sforzi per incoraggiare le regioni di tutto il Paese a organizzare fiere del lavoro mirate per settore, posizione e gruppo demografico, ha aggiunto Zhang.

(ITALPRESS)