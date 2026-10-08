ROMA (ITALPRESS) – Heritage Hub partecipa alle Giornate FAI d’Autunno 2026, la manifestazione nazionale promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS per far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale del Paese. Giunte alla 15ª edizione, si legge in una nota, le Giornate FAI d’Autunno coinvolgono quest’anno oltre 700 luoghi in 350 città italiane, molti dei quali normalmente inaccessibili o poco conosciuti, attraverso un grande racconto diffuso affidato alle Delegazioni, ai Gruppi FAI e ai volontari della Fondazione. In Piemonte e Valle d’Aosta sono previste oltre 90 aperture, con un’attenzione particolare anche al Made in Italy, ai saperi e alle eccellenze produttive che hanno contribuito a costruire l’identità dei territori. “In questo contesto si inserisce la partecipazione di Stellantis, che mette a disposizione due luoghi legati alla storia industriale di Torino: la Bolla e la Pista 500 sul tetto del Lingotto, dove l’architettura dello storico stabilimento FIAT dialoga oggi con arte contemporanea, paesaggio e memoria industriale, e il suggestivo Heritage Hub di via Plava 80, che per l’occasione aprirà le porte il 10 e l’11 ottobre, dalle ore 10 alle 18, offrendo la possibilità di partecipare a tour dedicati a contributo libero”. Situato all’interno della storica Officina 81 di Mirafiori, il polo espositivo rappresenta uno dei luoghi simbolo della cultura automobilistica torinese.

Nei suoi circa 15.000 metri quadrati custodisce una collezione di oltre 300 vetture storiche e prototipi dei marchi italiani del Gruppo, attraverso i quali ripercorrere più di 120 anni di innovazione, stile e cultura industriale Made in Italy. Un patrimonio che spazia dalle vetture di grande serie ai modelli da competizione, dai prototipi agli esemplari unici, raccontando l’evoluzione dell’auto attraverso epoche, linguaggi e soluzioni tecniche differenti. Al centro dell’Heritage Hub, 64 vetture rappresentative sono organizzate in otto aree tematiche, mentre, lungo le navate laterali, il percorso prosegue secondo un criterio cronologico e per marchio. Completa l’esposizione un’area dedicata ad alcuni dei propulsori più significativi sviluppati dai marchi italiani di Stellantis. Inoltre, dallo scorso aprile l’Heritage Hub custodisce anche la Collezione ASI Bertone, testimonianza di una delle stagioni più creative e feconde del design automobilistico. La raccolta riunisce vetture e prototipi nati dalla matita della storica carrozzeria torinese, espressione di quella capacità tutta italiana di trasformare la ricerca stilistica e l’innovazione tecnica in automobili capaci di segnare la propria epoca. La presenza di questi capolavori amplia il racconto del polo espositivo, offrendo uno sguardo privilegiato sul ruolo svolto dai carrozzieri italiani nell’evoluzione dell’auto e sul legame profondo tra Torino, industria e cultura del design.

Uno spazio che permette così di scoprire non soltanto icone entrate nell’immaginario collettivo, ma anche la storia e l’identità industriale del luogo che le accoglie. L’Officina 81 conserva, infatti, la propria forte identità industriale grazie a un accurato intervento di restauro conservativo che ne ha preservato le cromie storiche, la pavimentazione in cemento e il caratteristico reticolo di pilastri metallici. All’ingresso, una mostra permanente ripercorre inoltre la storia di Mirafiori dal 1939 a oggi, rafforzando il legame tra le vetture esposte, il sito produttivo e il capoluogo piemontese. In questo modo, la partecipazione alle Giornate FAI d’Autunno 2026 diventa un’ulteriore occasione per condividere con il pubblico un patrimonio che racconta ingegno, design, innovazione e cultura industriale italiana, in uno dei luoghi che più profondamente testimoniano il rapporto tra Torino e l’automobile.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).