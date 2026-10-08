Libano, Aoun riceve Kallas a Beirut: “Il negoziato è l’alternativa a una guerra con Israele”

ROMA (ITALPRESS) – “Il negoziato è l’alternativa alla guerra e un accordo rappresenta l’unico mezzo per porre fine allo stato di ostilità tra Libano e Israele”. Lo ha dichiarato il presidente del Libano, Joseph Aoun, accogliendo l’Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, a Beirut.

Aoun ha puntualizzato che “l’Esercito libanese sta assolvendo pienamente ai propri compiti nelle aree in cui è schierato a sud del fiume Litani — in attuazione dell’Accordo Quadro (firmato a giugno negli Usa)— mentre Israele continua a non attuare le disposizioni dell’accordo stesso”.

Sul piano bilaterale, Aoun ha auspicato di poter “firmare un accordo di partenariato strategico con l’Unione Europea”.

Infine, Aoun ha affermato che il Libano è impegnato ad attuare riforme economiche e ad approvare la legge sulla copertura del deficit finanziario, provvedimenti che consentirebbero la firma di un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi).

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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