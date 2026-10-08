Tunisia, al via i corsi di italiano per i diplomatici locali con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Al via i corsi di lingua italiana destinati ai diplomatici tunisini presso l’Accademia diplomatica internazionale di Tunisi, nell’ambito della collaborazione tra l’Accademia e l’ambasciata d’Italia in Tunisia.

L’iniziativa si inserisce nella lunga storia di scambi linguistici e culturali tra le due sponde del Mediterraneo e punta a rafforzare il dialogo e i legami tra le diplomazie dei due Paesi attraverso la conoscenza della lingua italiana.

I corsi rientrano inoltre nelle attività di promozione della lingua italiana nel mondo e nel percorso avviato con la prima Conferenza internazionale dell’Italofonia, presieduta a Roma nel novembre 2025 dal vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La collaborazione tra l’Accademia diplomatica tunisina e l’ambasciata d’Italia rappresenta un ulteriore strumento per consolidare i rapporti tra Tunisia e Italia, anche sul piano della cooperazione diplomatica e culturale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).