Affordable Housing Act, Fiaip incontra il vicepresidente del Parlamento Ue Sberna

ROMA (ITALPRESS) – “La casa è una priorità sociale, ma la proprietà privata non può diventare la variabile di compensazione della scarsità di offerta abitativa. Abbiamo rappresentato al Vicepresidente del Parlamento Ue On. Antonella Sberna la necessità di intervenire sulle cause strutturali del problema, anziché costruire una cornice che possa favorire nuove restrizioni. L’accesso alla casa si rafforza creando le condizioni perché più immobili tornino disponibili, non comprimendo i diritti di chi li possiede”. Così il presidente Nazionale FIAIP Fabrizio Segalerba che ha incontrato Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo e componente della Commissione speciale Hous sulla crisi degli alloggi nell’Unione europea, per approfondire i contenuti dell’Affordable Housing Act.

FIAIP ha espresso “la propria ferma contrarietà all’attuale impianto della proposta, ribadendo che la difficoltà di accesso alla casa non può essere affrontata trasferendo sulla proprietà privata, sulle locazioni brevi e sugli usi diversi dalla residenza principale il costo di problemi che hanno origine strutturale”.

La Federazione ritiene “necessario spostare il baricentro delle politiche europee sulla crescita dell’offerta abitativa, sul recupero e la riconversione del patrimonio inutilizzato, sulla rigenerazione urbana, sulla semplificazione delle procedure e sulla creazione di condizioni che rendano più affidabile e attrattiva la locazione residenziale”.

“La casa è una priorità sociale, ma la proprietà privata non può diventare la variabile di compensazione della scarsità di offerta abitativa. Abbiamo rappresentato a Sberna la necessità di intervenire sulle cause strutturali del problema, anziché costruire una cornice che possa favorire nuove restrizioni. L’accesso alla casa si rafforza creando le condizioni perchè più immobili tornino disponibili, non comprimendo i diritti di chi li possiede”, ha detto Segalerba.

Il confronto con il Parlamento europeo si inserisce nel percorso istituzionale avviato da FIAIP sul provvedimento. La prossima settimana la Federazione porterà la propria posizione anche in Senato, presentando una memoria con le osservazioni e le proposte di modifica all’Affordable Housing Act. Fiaip continuerà a confrontarsi con le istituzioni italiane ed europee “affinché le politiche per la casa sappiano coniugare accessibilità abitativa, tutela della proprietà, sviluppo del mercato immobiliare e sostenibilità economica dei territori”.

– Foto ufficio stampa FIAIP –

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