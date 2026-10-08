Vince il Premio Nobel per la Letteratura 2026 la canadese Anne Carson

ROMA (ITALPRESS) – Il Nobel per la Letteratura 2026 è stato assegnato alla scrittrice e poetessa canadese Anne Carson. L’Accademia svedese la premia per “la sua opera audace e inventiva che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea”.
(ITALPRESS).
Foto: Ipa Agency
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