Egitto, Al Sisi annuncia il partenariato strategico con la Corea del Sud durante la sua visita a Seul

SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha incontrato oggi a Seul il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, nel corso della sua visita di Stato in Corea del Sud. I due leader hanno presieduto colloqui bilaterali e una riunione allargata con le delegazioni dei due Paesi, al termine della quale hanno assistito alla firma di una serie di accordi e memorandum d’intesa, portando a 12 il totale degli accordi firmati durante la visita.

In una conferenza stampa congiunta, Al Sisi ha annunciato l’elevazione delle relazioni tra Egitto e Corea del Sud al livello di partenariato strategico, sottolineando che la nuova partnership aprirà ulteriori prospettive di cooperazione nei settori politico, economico e dello sviluppo.

Il presidente egiziano ha evidenziato i progressi compiuti nelle relazioni bilaterali negli ultimi dieci anni, in particolare nei settori della tecnologia, dell’industria, dell’intelligenza artificiale, delle infrastrutture e delle energie rinnovabili, auspicando un aumento degli investimenti industriali coreani in Egitto, soprattutto nei comparti automotive, elettronico, petrolchimico e delle energie rinnovabili.

I colloqui hanno inoltre riguardato le principali crisi regionali e internazionali, con particolare attenzione al Medio Oriente. Al Sisi ha ribadito il sostegno dell’Egitto alla sicurezza e alla stabilità regionale, alla sovranità degli Stati del Corno d’Africa e alla libertà di navigazione nel Mar Rosso.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).