Malta premiata dal WTTC per la leadership nel settore turistico

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è stata premiata per la sua leadership nel settore turistico in occasione dell’apertura del vertice del World Travel and Tourism Council (WTTC), con il Paese elogiato per aver dimostrato i benefici di una forte collaborazione tra governo e industria. Il riconoscimento è stato conferito al governo durante la cerimonia inaugurale del vertice, che riunisce centinaia di rappresentanti delle istituzioni e dei principali operatori del settore turistico.

Il WTTC ha descritto Malta come una “piccola nazione con una voce globale”, sottolineando la collaborazione tra settore pubblico e privato. Il primo ministro Robert Abela ha affermato che Malta è sulla buona strada per registrare quest’anno un numero record di arrivi turistici. Secondo Abela, il comparto dei viaggi e del turismo rappresenta circa il 17% del prodotto interno lordo maltese. Una crescita, ha spiegato, sostenuta dalla fiducia dei viaggiatori nel Paese e nell’offerta turistica maltese.

Il premier ha osservato che i viaggiatori di oggi sono sempre più alla ricerca di esperienze autentiche e di un buon rapporto qualità-prezzo, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sul numero di visitatori. Abela ha sottolineato che il turismo deve creare valore duraturo e che la strategia turistica di lungo periodo deve interrogarsi su quale tipo di Paese lasciare alle future generazioni.

Il benessere, ha aggiunto, deve andare di pari passo con il turismo, mentre la sostenibilità non può essere considerata un elemento secondario, ma deve essere integrata nel settore. Il primo ministro ha inoltre invocato standard più elevati nelle infrastrutture e nelle competenze professionali, sottolineando che ciò avrebbe ricadute positive sia sui residenti sia sui visitatori. Il vertice, definito il “Davos del turismo”, si svolge a Malta e vede la partecipazione di numerose personalità internazionali, tra cui l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau.

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(ITALPRESS).