Cina-USA: scambi su questioni economiche e commerciali, cooperazione pratica in Repubblica di Corea

SEOUL (REPUBBLICA DI COREA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le delegazioni di Cina e Stati Uniti oggi hanno tenuto scambi franchi, approfonditi e costruttivi su questioni economiche e commerciali di reciproco interesse, nonché sull’ulteriore ampliamento della cooperazione pratica, nella Repubblica di Corea.

Il vice primo ministro cinese He Lifeng, anche responsabile cinese per gli affari economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti, e il responsabile statunitense, segretario al Tesoro Scott Bessent, hanno condotto le consultazioni.

Guidate dall’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato, le due parti hanno sostenuto il principio del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti.

(ITALPRESS).