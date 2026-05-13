Maria Fernanda Espinosa entra nella corsa a Segretario Generale dell’Onu

di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’ex ministra degli Esteri dell’Ecuador ed ex presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite María Fernanda Espinosa entra ufficialmente nella corsa per diventare il prossimo Segretario Generale dell’ONU. La candidatura è stata formalizzata dal governo di Antigua e Barbuda e trasmessa al presidente dell’Assemblea Generale e al presidente del Consiglio di Sicurezza secondo le procedure previste dalle Nazioni Unite. Espinosa diventa così la quinta candidata ufficiale alla successione di António Guterres, il cui secondo mandato terminerà alla fine del 2026.

La diplomatica ecuadoriana si aggiunge all’ex presidente cilena Michelle Bachelet, alla segretaria generale dell’UNCTAD Rebeca Grynspan, al direttore generale dell’AIEA Rafael Grossi e all’ex presidente senegalese Macky Sall.

La sua candidatura rafforza anche la crescente pressione diplomatica affinché, per la prima volta nella storia delle Nazioni Unite, sia una donna a guidare il Palazzo di Vetro. Nel 2018 Espinosa fu eletta presidente della 73ª sessione dell’Assemblea Generale ONU, diventando la prima donna latinoamericana e caraibica a ricoprire quell’incarico e la quarta donna nella storia a presiedere l’Assemblea Generale.

Nella sua dichiarazione programmatica, Espinosa sostiene che il problema centrale dell’ONU oggi non sia la sua irrilevanza ma “il divario tra ciò che promette e ciò che riesce concretamente a realizzare”. “Il mondo non ha bisogno di un’ONU più grande – ha scritto -. Ha bisogno di un’ONU più efficace.”

La diplomatica propone una piattaforma basata su cinque priorità: pace e sicurezza, sviluppo sostenibile, trasformazione energetica e digitale, riforma burocratica e sostenibilità finanziaria delle Nazioni Unite.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).