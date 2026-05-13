Malta e Libia rafforzano le relazioni bilaterali

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta e Libia hanno riaffermato il loro impegno nel rafforzare le relazioni bilaterali nel corso di un incontro ad alto livello svoltosi a Tripoli tra l’ambasciatore di Malta in Libia, Franklin Aquilina, e il primo ministro libico Abdulhamid Dbeibah.

I colloqui sono stati definiti “importanti e altamente costruttivi” e si sono concentrati su temi di interesse comune e sulle modalità per intensificare la cooperazione in diversi settori strategici. Entrambe le parti hanno sottolineato il valore della storica partnership tra i due Paesi vicini, ribadendo la volontà di ampliare la collaborazione bilaterale per creare nuove opportunità di coordinamento e vantaggi reciproci.

Le discussioni hanno inoltre evidenziato un impegno condiviso nel rafforzamento dei rapporti politici ed economici, con l’obiettivo di consolidare le relazioni esistenti attraverso una cooperazione più ampia.

– Foto Ambasciata di Malta a Tripoli –

(ITALPRESS).